Lavoro, cresce l'occupazione femminile

10.48 Prosegue la dinamica positiva del mercato delper la componente. Dal 2008 al 2024 l'incremento del tasso didelle donne è di 6,4 punti percentuali. E' quanto emerge dal Rapporto CnelIstat "Ildelle donne tra ostacoli e opportunità". Una crescita legata soprattutto al segmento delle ultracinquantenni: l'aumento per le over 50 raggiunge i 20 punti, per le 25-34enni si ferma a 1,4.