Ilrestodelcarlino.it - Lavori post alluvione: "Venite a fare il punto nei comuni più piccoli"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le società Sogesid e Consap hanno illustrato iin corso delin un incontro tenutosi ieri presso la Regione Emilia Romagna con il Commissario straordinario alla ricostruzione Fabrizio Curcio, la sottosegretaria Manuela Rontini, Errico Stravato amministratore delegato di Sogesid, Leonardo Lucano Responsabile Stazione appaltante Consap e una rappresentanza delle province edella Regione Emilia Romagna colpiti dall’. Per la Provincia di Forlì - Cesena ha partecipato una delegazione formata da Roberto Cavallucci (Meldola), Jader Dardi (Modigliana), Gianni Ravagli (Tredozio), Ilaria Marianini (Santa Sofia), Francesca Pondini (Galeata), Tania Bocchini (Sogliano) Sarà Bartolini (Roncofreddo). Sogesid e Consap sono due società che come soggetti attuatori solo per il territorio della provincia di Forlì - Cesena gestiscono progetti sulla ricostruzionefinanziati con fondi Pnrr per oltre 160 milioni di euro.