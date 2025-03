Lanazione.it - Lavoratori sfruttati, scatta il sequestro totale: vita d’inferno e coltellate. Ma dieci operai collaborano

Leggi su Lanazione.it

Prato, 6 marzo 2025 – Se non determinante, è stato almeno “significativo” l’atteggiamento di collaborazione di una decina di: nel distretto parallelo, quello cinese, si parla da sempre di un muro di omertà difficile da scalfire ma adesso qualche crepa si intravede. La vicenda è quella della Arte Stampa Srl di via Pistoiese, azienda della quale si è parlato molto nelle scorse settimane perché teatro di un tentato omicidio. La vittima di quell’aggressione all’arma bianca è proprio tra gliche hanno dato una mano agli inquirenti. La novità di oggi è che è stato eseguito ilpreventivo delle quote sociali, dei locali e delle proprietà mobili e immobili dell’azienda a conduzione cinese, che si occupa di stampa di tessuti per abiti da donna. Il provvedimento d’urgenza era stato adottato dalla Procura pratese, guidata da Luca Tescaroli, ed è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari, che ha poi emesso un decreto autonomo.