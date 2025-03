Internews24.com - Lautaro Inter, il Toro sogna di rimanere a vita in nerazzurro? Il suo desiderio può essere esaudito entro…

di Redazione, ildiin? Il suopuòentro. Il piano del clubDopo le parole d’amore pronunciate daMartinez al termine del match vinto contro il Feyenoord in Champions League, con l’argentino che ha dichiarato di volein, Tuttosport ha fatto il punto su quello che è il piano del calciomercato. L’argentino ha rinnovato la scorsa estate ma non è escluso che i nerazzurri possano decidere di accontentarlo tra due estati.– «Non si fa peccato a pensare che, magari nell’estate 2026, ildivenga: più urgente per il club risolvere il nodo legato alla clausola da 85 milioni presente nel contratto di Thuram. La volontà del presidente Marotta – storicamente contrario a tali codicilli – è quella di prolungare l’accordo con il francese togliendo la clausola, ovviamente previo un contratto.