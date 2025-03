Ilnapolista.it - Lautaro ha regalato una maglia alla famiglia di Francesco Pio Maimone

Leggi su Ilnapolista.it

Martinez, unaperPio.Gran bel gesto del capitano dell’Inter, in occasione del big match di sabato scorso. L’attaccante argentino ha donato unadiPio, ucciso il 20 Marzo 2023 a Mergellina. A colpirlo una pallottola vagante mentre era in compagnia di amici. Un omicidio che ha segnato profondamente la comunità pianuerse.Pio, 18 anni, è stato ucciso a Napoli colpito al petto da un colpo di pistola sparato daPio Valda, 20enne di Barra. Al momento della sparatoria il ragazzo era con il suo migliore amico Carlo fuori ad uno degli chalet di Mergellina. Le indagini sono ancora in corso ma dalle prime testimonianze è emerso quanto segue: il giovane Valda avrebbe esploso diversi colpi in seguito ad una lite con un gruppo di coetanei,Pio, estraneo ai fatti, sarebbe stato vittima di una pallottola vagante.