Lautaro ‘Capocannoniere’ Martínez | Batti un record di Mazzola di AGO … 53 anni !!!

2025-03-06 18:02:00 Il web è in trepidazione:L’Inter, infine, ha trovato un erede degno di Alessandro. Hanno dovuto succedere 53!!! -Sandro ha segnato il suo ultimo gol nella Coppa europea nel 1972 contro lo standard- in modo tale da Viene portato via il titolo di top marcatore “Nerazzurri” nella massima competizione europea a livello di club.Un trono, Il “Capocannoniere” (Pichichi) di Inter in Europaa cui Ronaldo Nazário, Adriano, Hernán Crespo, Zamorano, Vieri, Ibrahimovic, Roberto Baggio, ha optato per i suoi tempi . Tuttavia, la corona è caduta, infine, infine, finalmente, Informazioni suJavier(Bahía Blanca, 1997).goal (0-2) in Feyernoord 0-2 Inter MilanoIl suo obiettivo a Feyenoord (0-2) nella prima tappa ha permesso al “toro” di raggiungere I 18 gol in campioni con l’Inter e superare il 17 di