Ilrestodelcarlino.it - Laurea honoris causa a Locatelli. Celebrata la ricerca scientifica: "Onorato, qui ateneo prestigioso"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Franco, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, primario e luminare, ieri ha ricevuto laMagistralein Biotecnologie Mediche conferita dall’Università di Modena e Reggio Emilia, in una cerimonia al Dipartimento di Scienze della Vita. Sala gremita di docenti, studenti e rappresentanti delle istituzioni per celebrare l’evento nell’850esimo anniversario dell’. È la primaconferita nel 2025. "Una scelta approvata all’unanimità come riconoscimento a un uomo che nella sua carriera è stato un esempio per dedizione, impegno e sensibilità clinica", ha spiegato il rettore Carlo Adolfo Porro. Francotosi con lode a Pavia in Medicina e Chirurgia, si è specializzato successivamente in Pediatria ed Ematologia in Italia e all’estero, apprendendo a Londra le tecniche di trapianto del midollo osseo.