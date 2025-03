.com - L’attesa è finita: la Rossa riabbraccia Milano dopo 6 anni

si prepara a vivere una giornata storica.seidi assenza, la Scuderia Ferrari HP torna ad abbracciare i suoi tifosi nel capoluogo lombardo con un evento che promette di essere indimenticabile. Piazza Castello, uno degli angoli più suggestivi della città, sarà trasformata in un autentico circuito cittadino dove il rombo dei motori farà vibrare l’anima di migliaia di appassionati. L’appuntamento, fissato per oggi pomeriggio a partire dalle ore 16, rappresenta un’occasione unica per vedere da vicino i protagonisti della stagione 2025 di Formula 1, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton pronti a regalare emozioni alla vigilia della partenza per Melbourne.La “Drivers’ Presentation by UniCredit” non sarà una semplice presentazione, ma un vero e proprio spettacolo che coinvolgerà l’intera piazza.