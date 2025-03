Romadailynews.it - Latina: oltre 100 chilogrammi di cocaina nel bagagliaio dell’auto, un arresto ad Aprilia

Un uomo albanese è stato arrestato dalla polizia diper il possesso di100dinascosti neldella sua auto ad, in provincia di. L’è avvenuto in seguito ai servizi di controllo del territorio disposti dopo recenti episodi gravi nella zona.Gli investigatori della squadra mobile hanno fermato l’uomo a bordo di un’auto che procedeva in modo sospetto. Dopo aver mostrato un atteggiamento nervoso, è stata effettuata una perquisizione personale estesa al veicolo, dove sono stati trovati tre borsoni contenenti 105didivisa in panetti incellofanati. Lo stupefacente è stato sequestrato e l’uomo è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio.L’uomo è stato portato in carcere a disposizionerità giudiziaria e il sequestro di droga rappresenta uno dei più importanti degli ultimi anni nella provincia, alimentando il mercato della droga ade nelle zone limitrofe.