Latina, Daspo urbano ai senza fissa dimora: "misura con intenti repressivi e non risolutivi" dice Ciolfi

“Dopo la rimozione delle panchine in via Don Morosini, l’amministrazione di centrodestra pensa di poter risolvere il problema deiproponendo il“. Lo denuncia il capogruppo del M5S, Maria Grazia, a margine della commissione Pianificazione di questa mattina.Il fatto è emerso dall’esame delle modifiche apportate al Regolamento di Polizia Urbana e contenute in una proposta di delibera da mettere ai voti. “Una delibera – sottolinea la consigliera – che ancora una volta arriva in commissione già confezionata, addirittura con la previsione di voto unanime,la possibilità di un approfondimento da parte dei commissari, in questo caso ancora più opportuno per interessare del tema anche la commissione Servizi Sociali“.“Il Regolamento così come rivisto – spiega– prevede divieti e azioni della polizia locale, incluso ordine di allontanamento temporaneo, in alcune aree sensibili della città dettagliate in un elenco la cui ratio è poco chiara.