L’Atalanta arriva al cinema | Una vita da Dea sul grande schermo dal 14 al 20 aprile

Arriverà alda lunedì 14 a domenica 20il docu-film “Atalanta. Unada Dea”. Nella mattinata di giovedì 6 marzo è stato diffuso il trailer ufficiale, mentre l’elenco delle sale che programmeranno il film sarà presto disponibile su nexostudios.it e le prevendite apriranno dal 12 marzo. “Atalanta, Unada Dea”: il trailerA Bergamo, ogni volta che un bambino vede la luce riceve in dono una maglietta del. È l’unicità di questo territorio, che associa l’amore per la squadra di calcio all’amore per la propria città. E viceversa. “Bergamo èè Bergamo”, come dicono sempre Antonio e Luca Percassi.Proprio da questa nascita, prende forma il film che è un racconto sportivo, intenso e appassionato, dentro il mondo Atalanta, la “regina delle provinciali” che si è trasformata in “regina d’Europa”.