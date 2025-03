Notizie.com - “Last warning” di Donald Trump ad Hamas: “Subito gli ostaggi o per voi è finita”. Primi contatti con i terroristi dal 1997

Leggi su Notizie.com

. Ovvero, ultimo avvertimento. Ad “emetterlo” nei confronti del gruppo militante palestinese, in guerra con Israele dopo le stragi del 7 ottobre 2023, il presidente degli Stati Uniti.“” diad: “glio per voi è”.con idalIl “” riguarda il rilascio di tutti gliisraeliani ancora trattenuti a Gaza. Il tycoon ha affidato il suo pensiero al suo social media Truthdopo aver otto exalla Casa bianca.ha aggiunto di stare “inviando a Israele tutto ciò di cui ha bisogno per finire il lavoro“.Dietro le dichiarazioni del presidente Usa c’è un colloquio avviato nelle scorse ore da Washington con. “Rilasciate tutti gliadesso, non più tardi, e restituite immediatamente tutti i cadaveri delle persone che avete assassinato, o èper voi.