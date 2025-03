Bergamonews.it - L’assistente sociale non c’è, scatena il caos in municipio e aggredisce i vigili: 57enne nei guai

Misano Gera d’Adda. Si è presentato in comune pensando di trovare, dato che era il suo giorno di ricevimento del pubblico. Ma lei non c’era e lui si è arrabbiato, ha picchiato i pugni sul tavolo di una dipendente del, ha sbattuto il telefonino in terra, ha spintonato un agente della polizia locale e lo ha scaraventato contro il muro.Alla fine, per calmarlo, sono dovuti intervenire i carabinieri, che lo hanno ammanettato e arrestato con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.G.M., 57 anni, fino al 2009 lavorava come operaio mulettista e da allora è disoccupato. Si è mantenuto con il reddito di cittadinanza e con i risparmi messi da parte, che ormai stanno finendo. È ufficialmente senza fissa dimora e dorme in una casa disabitata di proprietà di un amico che gli concede di viverci, ma è senza acqua e senza gas, c’è solo la corrente elettrica.