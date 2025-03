Ilfattoquotidiano.it - Lasciano il loro bimbo nel passeggino nascosto dietro a un muro e si mettono in fila per salire su una giostra: cosa è accaduto a Disneyland

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il nome utente su TikTok è @keesha4rank e si tratta di una mamma di tre figli che, mentre si trovava aCalifornia, ha visto una scena che ha ritenuto di riprendere e pubblicare. Quale scena? Una un, di fronte a una nota attrazione chiamata Guardians of the Galaxy. Si vede una coperta di Spiderman e sotto un bambino che si muove. La tiktoker spiega di avere visto i genitori lasciare lì ile mettersi inpersulla: “Onestamente, non ho mai visto nulla di simile. Perché qualcuno dovrebbe lasciare il proprio bambino qui nelmentre va a divertirsi su un’attrazione?”, le parole del video che mentre scriviamo ha un milione di views.La donna ha spiegato di avere avvisato subito lo staff Disney. Nei commenti, in molti si chiedono come sia possibile aver lasciato ilda solo: “Questo video è ovunque su Instagram.