Bergamonews.it - “Lasciamo vincere anche gli altri”: l’Atalanta For Special si auto-esclude dal campionato

La squadra Senior degli Atalanta For, nettamente in testa al proprio raggruppamento con 7 vittorie su 7 partite, 42 gol realizzati e 6 subiti, ha deciso dirsi dalla classifica del girone A deldi terzo livello DCPS della Lombardia, rinunciando cosìa disputare le finali regionali e nazionali.“Quando ci siamo resi conto di essere evidentemente più forti delle altre 10 squadre inserite nel nostro girone, cosa che nei test match effettuati lo scorso mese di ottobre non era emersa con questa chiarezza, abbiamo subito pensato che qualcosa andava fatto – ha dichiarato Gianmario Lesmo, allenatore degli Atalanta For, parlando del grande gesto di fair play”“Per noi è stato giustorci dalla classifica e quindi dalle finali nazionali alle quali abbiamo già partecipato a giugno 2024: quest’anno siamo felici possa essere un’altra squadra a provare le emozioni che noi abbiamo vissuto la passata stagione”.