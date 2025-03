Quotidiano.net - L’appello di Picierno: “La Ue? Libera e forte. Il veto va eliminato”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 6 marzo 2025 – “Decisione e coraggio”. Sono i due ingredienti principali della nuova Europa secondo Pina. E poiché le parole è facile che si perdano tra le mille sfumature di Ue, ecco che l’europarlamentare dem, vicepresidente del Parlamento Europeo, ne ha fatto un appello, subito firmato dal socialista francese Raphaël Glucksmann, dal politologo Vittorio Emanuele Parsi e dai dem Alessandro Alfieri, Filippo Sensi, Lia Quartapelle e dalla direttrice dello Iai, Nathalie Tocci, solo per citare i primi sottoscrittori., cosa l’ha spinta? “Il manifesto ‘Per un’Europa’ nasce per ritrovare una visione dell’Europa adeguata ai tempi che stiamo vivendo. Serve decisione, e serve coraggio”. Il riferimento è allo spirito di Ventotene, anno 1944. Dunque: ancora oggi, 80 anni dopo, serve ripartire dai fondamentali? Pina, Vicepresidente del Parlamento Europeo, posa durante una pausa del Family Business Forum, in svolgimento oggi, 6 luglio 2023, a Palazzo San Gaetano, a Padova.