Ilfattoquotidiano.it - L’appello alla pace di Michele Serra è una prima mossa politica, ma per me non basta

di Enza PlotinoLa via è strettissima, ma è una sola: la. Ecco perché aderisco al“l’Europa siamo noi” di: perché lo considero unaimportante, ma non è sufficiente per me. Non c’è unacon le armi e, in questo momento, le potenze europee vogliono continuare a riarmarsi, come ha spiegato bene Ursula von der Leyen, a spese non solo della popolazione ucraina che continua a vivere nella tragedia della guerra, ma anche di tutti noi cittadini europei (di certo non i più ricchi, che vivono arricchendosi anche con le armi) che in nome di una guerra insensata dobbiamo sacrificare la qualità della nostra vita, la cura, la salute, il diritto a vivere dignitosamente, ma soprattutto dobbiamo assistere impotenti a chi fa carta straccia di ogni regola democratica che i nostri padri costituenti hanno difeso anche con il loro sangue.