Terzotemponapoli.com - Lanzafame e De Simone a Stile Tv su Mandragora

Leggi su Terzotemponapoli.com

TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Luca De, agente di“Napoli-Fiorentina? I Viola si sono ritrovati dalla settimana scorsa, venivano da alcune incertezze e alcune partite perse, ma il gruppo si è ritrovato. Kean rientrerà proprio domenica e la ritrovata compattezza e la voglia di portare a casa un risultato positivo può essere la spinta in più della Fiorentina che comunque andrà in casa di una squadra che difficilmente lascerà ancora punti per strada. Su Mangragola? Come tutti i napoletani che si sono affacciati in serie A e che sono rimasti legati alla città avrebbe voluto indossare la maglia del Napoli. Chi direbbe di no al Napoli! Cosa è cambiato da Italiano a Palladino? Rolando oggi è il centrocampista con più presenze della Fiorentina, è stato impegnato come play davanti alla difesa ma anche come mezzala destra e mezzala sinistra.