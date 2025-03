Terzotemponapoli.com - Lanzafame: Conte, numero uno

Nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma su Stile TV, Davide, ex calciatore che ha avuto l’opportunità di lavorare con Antonio, ha elogiato l’allenatore salentino per la sua capacità di trasmettere una mentalità vincente e di ottenere risultati straordinari in breve tempo.ha parlato con entusiasmo del suo periodo sotto la guida di, sottolineando le caratteristiche che lo rendono uno dei migliori nel panorama calcistico mondiale.La filosofia di: al massimo della prestazioneha spiegato che lavorare consignifica spingere sempre oltre i propri limiti. “Quando alleni a quei ritmi”, ha dichiarato, “sai che devi andare sempre oltre la soglia”. Il segreto del successo di, secondo l’ex calciatore, è proprio la sua capacità di far rendere i giocatori a un livello altissimo in tempi brevi.