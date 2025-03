Vanityfair.it - L'andrologo Giovanni Maria Colpi sul declino della fertilità maschile: «La scomparsa della visita di leva e l’assenza di programmi nazionali contribuiscono a ritardare la diagnosi precoce fra i giovani»

Rispetto agli anni ‘40 la concentrazione di spermatozoi per millilitro si è dimezzata mentre la conta totale è crollata di oltre il 60%. Ma oltre il 70% deiitaliani non è mai stato dall'. Le cause individuali e ambientali, le lacune nella prevenzione e le soluzioni secondo l’esperto