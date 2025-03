L’ammiraglio Credendino vuole 9000 uomini in più nella Marina | Il governo ci sta lavorando

Leggi su Open.online

Enrico, capo di stato maggiore dellamilitare, dice che mancano novemilaper farla funzionare. «Le marine francesi e britannica, simili a noi come numero di navi, hanno 10 mila persone in più. Noi siamo fermi a 30 mila. E questo ha un impatto sulla resilienza degli equipaggi che restano in mare per mesi e sulla vita delle loro famiglie. Anche se tutti tornano entusiasti dalle missioni», sostiene in un’intervista rilasciata a Repubblica. E propone: «Sarebbe opportuno aumentare l’organico a 39 mila. So che il ministro Guido Crosetto ci staperché è molto sensibile alle esigenze del personale».L’Ucraina, i russi, gli Houthiracconta a Gianluca De Feo che in questi tre anni «lo sforzo dellaè iniziato con invasione dell’Ucraina che ha visto l’aumento della flotta russa nel Mediterraneo: ci sono stati fino a tre sottomarini, di cui uno a propulsione nucleare con missili balistici, in azione contemporaneamente e abbiamo dovuto seguirli.