Secoloditalia.it - L’ammiraglio Credendino: “Servono 9000 uomini in più per la Marina. Crosetto ci sta lavorando”

Le risorse a disposizione dellamilitare sono sufficienti “ma per un periodo limitato. Questo sforzo può durare per tre-quattro anni, non oltre. Le marine francesi e britannica, simili a noi come numero di navi, hanno 10mila persone in più. Noi siamo fermi a 30mila e questo ha un impatto sulla resilienza degli equipaggi che restano in mare per mesi e sulla vita delle loro famiglie, anche se tutti tornano entusiasti dalle missioni. Credo che sarebbe opportuno aumentare l’organico a 39 mila e so che il ministro Guidoci staperché è molto sensibile alle esigenze del personale”. Così in un’intervista a ‘La Repubblica’Enrico, Capo di Stato Maggiore dellaMilitare.: “Le risorse sufficienti per altri 4 anni”Sul tema delle navi inveceè sereno: “Non vedo problemi.