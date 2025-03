Quotidiano.net - L’alleato perfetto per ogni lavoro: avvitatore a impulsi Protmex, approfitta dell’offerta su Amazon (-5%)

Leggi su Quotidiano.net

Unpotente e senza filo, ideale per uso domestico, lavori meccanici e manutenzione auto. Il modello diè un prodotto a percussione, con una coppia massima di 1200 Nm, è progettato per serrare e svitare bulloni e dadi con facilità. Grazie all’offerta lampo su, è ora disponibile a 142,49€ con uno sconto del 5%, un’opportunità da non perdere per chi cerca un utensile professionale a un prezzo competitivo. Compralo adesso, è in scontowireless in offerta su: 1200 Nm di potenza a 142,49€ Il motore brushless ad alta efficienza deloffre una coppia massima di 1200 Nm, permettendo di affrontare lavori impegnativi su auto, moto e strutture metalliche. Questa potenza lo rendeper: Cambio pneumatici e lavori su veicoli; Serraggio di bulloni e viti su strutture metalliche e in legno; Montaggio e manutenzione industriale e domestica.