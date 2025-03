Ilfattoquotidiano.it - L’Ai ha bisogno di fatica umana: Google chiede ai suoi ingegneri “di lavorare 60 ore alla settimana”: smart working “solo nei festivi”

La corsa per l’intelligenza artificiale hadi lavoro e apre una battaglia frenetica per conquistare il dominio dell’IA., che si sente minacciata dai rivali come Chat Gpt e la più recente Deep Seek,aglidi Geminialmeno 60 oreli e di utilizzare lonel weekend per poter competere con le altre big tech. Sergey Brin, co-fondatore dell’azienda, nella sua lettera agli, ha dichiarato che “60 ore arappresentano il punto ottimale di produttività” e ha sottolineato che la competizione per l’intelligenza artificiale si è intensificata a tal punto che “siamo nella corsa finale per l’AGI”, un’intelligenza artificiale capace di emulare l’intelligenza. Secondo Brin, per avere successo in questa gara contro OpenAI, Microsoft, Meta e altri competitor, è fondamentale che ogni membro del team lavori al massimo delle proprie capacità, senza risparmiarsi.