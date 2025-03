Lagarde | più incertezza incognita dazi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.30 "I rischi per la crescita economica rimangono orientati verso il basso". Lo ha detto la presidente della Bce, in conferenza stampa a Francoforte, sottolineando che "un'escalation delle tensioni commerciali ridurrebbe la crescita dell'Eurozona, frenando le esportazioni e indebolendo l'economia globale". "L'è aumentata" e questo "frena gli investimenti", ha aggiunto. "Un aumento nella spesa per la difesa e per le infrastrutture può far salire la crescita", ha poi affermato