Biccy.it - Lady Gaga da Zane Lowe parla di Mayhem: “Una canzone dedicata al mio fidanzato Michael Polansky”

Leggi su Biccy.it

Nell’intervista consu Apple Music,hato del suo nuovo album, raccontando il suo percorso e le esperienze che lo hanno ispirato. Ha spiegato come lo ha creato, le collaborazioni e le idee dietro le canzoni. Inoltre, ha condiviso alcuni aneddoti personali e pensieri sulla sua carriera.Il brano Perfect Celebrity lo ha descritto come unasuper arrabbiata, il pezzo Killah lo ha registrato con Gesaffelstein che corteggiava da un decennio, mentre Blade Of Grass sarebbe unaispirata al suo attualetells’ track #4, “Perfect Celebrity,” is a “super angry” song:“Any time I’m in the room with anyone, there’s me, Stefani andasleep on the ceiling, and I have to figure out which body to be in.