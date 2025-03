Ilrestodelcarlino.it - Laboratorio di cultura hip hop al centro giovanile: rapper in cattedra

Undihip hop. E’ iniziato lo scorso 20 febbraio presso ildi Marzabotto, accanto alla stazione ferroviaria. A condurlo, insieme agli educatori della cooperativa Open Group che gestiscono il, sarà ilbolognese Smezzo. Ilproseguirà fino al 27 marzo ogni giovedì dalle 15 alle 17 ed è sempre aperto a nuove adesioni. "L’idea ci è venuta chiacchierando con i ragazzi – racconta l’educatore Ignazio Vitali –. In diversi sono curiosi dell’’hip hop philosophy’. A giudicare dalle adesioni, l’intuizione è stata azzeccata". I partecipanti al momento sono una decina, provenienti dai comuni di Marzabotto, Vergato, Sasso Marconi e Alto Reno Terme, ma non è detto che il numero non sia destinato ad aumentare. "Per partecipare occorre iscriversi – precisa l’educatore – ma le iscrizioni rimangono aperte fino all’ultimo incontro.