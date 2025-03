Ilfoglio.it - La voce di Papa Francesco dal Gemelli: "Ringrazio di cuore per le vostre preghiere"

Leggi su Ilfoglio.it

All’inizio del Rosario recitato come ogni sera in Piazza San Pietro, è stato diffuso l’audio di un messaggio registrato oggi dal, ricoverato dal 14 febbraio scorso al: “diper leper la mia salute dalla Piazza, vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie”. Laè molto stanca e affannata. Poco prima era stato reso noto il consueto bollettino medico: “Le condizioni cliniche del Santo Padre sono rimaste stabili rispetto ai giorni precedenti. Anche oggi – si legge – non ha presentato episodi di insufficienza respiratoria. Il Santo Padre ha continuato con beneficio la fisioterapia respiratoria e quella motoria. I parametri emodinamici e gli esami del sangue sono rimasti stabili. Non ha presentato febbre”. In ogni caso, “i medici mantengono ancora la prognosi riservata”.