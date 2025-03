La voce di Papa Francesco ai fedeli L’audio dopo oltre 20 giorni di ricovero | Vi ringrazio di cuore vi accompagno da qui – Il video

Leggi su Open.online

diper le vostre preghiere per la mia salute dalla Piazza, vida qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie». Queste la parole, in spagnolo, di, rivolte aiin un audio diffuso oggi 6 marzo durante il rosario in piazza San Pietro. Si tratta del primo audio20dial Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale. Unasottile, quella del Pontefice, che è stato toccato dai numerosi messaggi di affetto che quotidianamente gli vengono inviati. Grato per le preghiere, ha voluto registrare oggi dal nosocomio romano. Oggi il rosario è stato guidato dal cardinale Angel Fernandez Artime, pro-prefetto del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolicaCome staIlsi trova in condizioni stabili e «in considerazione della stabilità del quadro clinico il prossimo bollettino medico verrà diffuso nella giornata di sabato».