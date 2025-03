Lanotiziagiornale.it - La tregua a Gaza ha le ore contate: Netanyahu e il nuovo capo dell’IDF assicurano che “la missione contro Hamas non è ancora terminata”

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Sembrano ridursi di ora in ora le possibilità di un prolungamento dellanella Striscia di, con il governo israeliano che continua a lanciare segnali che lasciano presagire un’imminente ripresa delle ostilità con. Che la situazione stia precipitando, complice un perdurante stallo nei negoziati di pace, dove entrambe le parti non sembrano realmente intenzionate a trovare un accordo, è confermato dalle dichiarazioni deldi Stato Maggiore dell’esercito israeliano (IDF), Eyal Zamir, che nel suo discorso di insediamento ha usato toni molto duri.“Il compito che ricevo è chiaro: condurre l’IDF alla vittoria”, ha dichiarato Zamir subito dopo il passaggio di consegne con il suo predecessore, Herzi Halevi. “L’IDF è l’esercito del popolo. Di fronte alle minacce esterne, dobbiamo rafforzare la coesione tra i ranghi e lavoreremo per allargare le nostre forze”, ha aggiunto.