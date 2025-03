Agi.it - La Toscana introduce il salario minimo delle gare per gli appalti pubblici

AGI - La giunta regionale dellaha approvato una proposta di legge che prevede valori premiali per incoraggiare in maniera decisa le ditte che partecipano alleregionali a riconoscere e garantire la paga del. L'obiettivo è tutelare gli stipendi dei dipendentiaziende che lavorano, in appalto, per la pubblica amministrazione. La proposta approderà all'esame del Consiglio regionale. Nel dettaglio, nell'ambito dei bandi di gara - anche quelli che riguardano enti strumentali e dipendenti, incluse aziende sanitarie e società in house - si prevede che nella valutazioneofferte si tenga conto e si possano attribuire punteggi premiali alle aziende che pagheranno i propri lavoratori non meno di 9 euro lordi l'ora. Uno strumento per tutelare i salari, ad esempio,addette ed addetti alle pulizie o di chi si occupa di guardiania, portierato e fattorinaggio.