La testimonianza del fratello di Saman Abbas | Ho visto mio zio che la prendeva per il collo

deldioggi in aula. Il ragazzo ha raccontato quello che è successo alla sorella,, uccisa nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 a Novellara., ladeloggi in aulaArriva oggi ladeldinell’aula della Corte d’Appello di Bologna, la ragazza pakistana di 18 anni uccisa tra la notte del 30 aprile e il primo maggio 2021. Ali Heide ha ricordato quello che è accaduto quella notte, l’ultima della sorella. Queste le sue parole, come riporta Adnkronos:“Hozio prendere per il, c’erano anche i cugini . Quando è venuto zio non gli ho chiesto nulla perché avevo paura. Ma quella notte ha dormito con me, ha pianto”.Ladeldiavvenuta in modalità protetta, per evitare che il ragazzo fosse influenzato dai genitori che non vede dai giorni risalenti alla morte della diciottenne.