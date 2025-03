Ilrestodelcarlino.it - La Taverna Tre Corone chiude dopo 33 anni

33di attività ha chiuso per sempre i battenti il ristorante "Tre", uno dei locali storici e tra i più apprezzati della riviera portopotentina. I titolari, Fabio Borroni e Augusta Morgoni, hanno voluto salutare i clienti più affezionati e il personale con un buffet conviviale, in cui si sono rincorsi ricordi e aneddoti di quasi sette lustri di servizio al pubblico, in un’atmosfera piacevole ma non senza un pizzico di nostalgia. Oltre alla bontà del cibo, il ristorante di Porto Potenza era balzato agli onori della cronaca per aver ospitato il 27 ottobre del 2023 la cena segreta e super blindata che aveva visto ospite la premier Giorgia Meloni (con lei anche la figlia), insieme con il ministro Raffaele Fitto e il governatore Francesco Acquaroli. Infatti, di ritorno da Bruxelles, Meloni si era fermata a mangiare lì scortata dalla Digos e dal suo staff di sicurezza, visto che il giornoera andata ad Acqualagna per firmare l’accordo di coesione con la Regione.