Ilnapolista.it - La Süddeutsche ci sfotte: “Contro i geniali Motta e Gasperini, Psv e Bruges sembravano giganti. Invece sono nani”

E niente: giustamente in Germania sfottono il calcio italiano che voleva auto-rappresentarsi seconda potenza europea dopo la Premier. Lascrive – prima che l’Inter vincesse ieri, ma poco cambia – che “fino a martedì sera si dava per scontato che i paesi del Benelux avrebbero presentato i loro nuovi pesi massimi del calcio europeo di questa stagione. Da diverse settimane Eindhoven eluoghi spaventosi, dove le squadre di calciopiene di fiducia in se stesse e trasformano i loro stadi in fortezze. Almeno questa è stata l’opinione di chi ha chiesto in giro a Torino e Bergamo, dove a febbraio la gente è rimasta sorpresa dalle presunte piccole squadre olandesi e belghe. Thiagoe Gian Piero, i celebri etecnici di Juventus e Atalanta, martedì sera non erano impegnati negli ottavi di finale di Champions League: erano seduti davanti alla televisione, a guardare la loro reputazione andare nuovamente in rovina, ae a Eindhoven”.