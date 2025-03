Liberoquotidiano.it - "La sua mano come un pezzo di burro": Donnarumma ancora umiliato dai francesi

Un'altra serataccia per Gigio, caduto con il suo Psg contro il Liverpool nell'andata degli ottavi di finale di Champions. La formazione parigina, capitolata per un gol di Elliott a tre minuti dalla fine, rischia ora un'altra uscita dall'Europa che conta. Intanto il duello con l'altro portiere di serata, l'ex Serie A Alisson Becker, è stato perso nettamente secondo i media transalpini. Gigio è infatti stato additato dalla stampa franceseuno dei principali responsabili dell'immeritata sconfitta del club parigino, che dopo aver stradominato il match (27 a 2 il computo dei tiri totali), è uscito dallo Parco dei Principi con un ko durissimo da ribaltare ad Anfield. Se da un lato Alisson ha fatto almeno 10 parate, di cui cinque almeno miracolose,non è stato irresistibile quando ha tentato di deviare il pallone da Elliott, finito poi in rete.