La strada verso la parità è intrapresa, ma è ancora lunghissima. A renderla accidentata tanti pregiudizi. A partire da un punto di vista sbagliato sul work-life balance e su quello che una donna può o non può fare alla guida di un team

vigilia della Giornata dellasono diverse le indagini che si focalizzano sulla presenza delle donne in ruoli dirigenziali, nell’Ue e in Italia. L’EU Labour Force Survey, la principale fonte statistica sul mercato del lavoro nell’UE, rileva che nel 2023 le donne manager nell’Unione Europea ha raggiunto i 3,7 milioni, registrando un incremento rispetto ai 3,1 milioni del 2014. In Italia, la quota di donne in posizioni manageriali nel 2023 si è attestata intorno al 29%: un dato di molto inferioremedia dell’Unione Europea (34,8%) e lontano dalle percentuali più elevate registrate in Paesi come Svezia (43,7%), Lettonia (42,9%) e Polonia (42,3%). Donne manager, in Italia sono il 36% X Leggi anche › In Italia èil 36% dei manager: ma il gender gap è tutt’altro che sconfitto Donne manager, a chesiamoConferma la crescita della managerialità femminile, che ha registrato un incremento del 101,5% dal 2008 al 2023, anche l’indagine di Manageritalia.