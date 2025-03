Brindisireport.it - La storia infinita del centro anziani mai ultimato: “Il Comune acquisisca l’area”

Leggi su Brindisireport.it

BRINDISI – La politica brindisina si interroga sulla “” di unmai realizzato. Il riferimento è allo “scheletro” di un edificio a due piani che da oltre 20 anni giace in stato d’abbandono fra via Leonardo Da Vinci e via Ligabue, nei pressi della piscina comunale, al.