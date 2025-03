Tg24.sky.it - La storia di Mariasilvia Spolato, prima donna in Italia a fare coming out

Il coraggio di scegliere di essere libera. Fu unarivoluzionaria, ma dallapoco conosciuta e soprattutto dimenticata, che rivive nel racconto del film Io non sono nessuno, al cinema dal 6 marzo, alla vigilia della Giornata Internazionale della. Nata nel 1935 a Padova, dove si era laureata in Matematica con il massimo dei voti,, una delle pioniere del movimento per i diritti LGBT+, è considerata lana ad aver dichiarato pubblicamente la propria omosessualità: ilout avvenne durante una manifestazione femminista a Roma, l’8 marzo del 1972. L'attivista veneta, morta nel 2018 a 83 anni in una casa di riposo di Bolzano, attraversò in seguito anni molto difficili: perse tutto - la sua compagna di vita Valeria, il lavoro da insegnante e persino i legami familiari.