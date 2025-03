Foggiatoday.it - La stagione delle occasioni sprecate. Silvestro: "Troppi punti buttati. Con Zauri siamo diventati un gruppo"

Leggi su Foggiatoday.it

Quella di Catania è stata l'ennesima sfida che ha fotografato alla perfezione ladel Foggia. Una partita in cui leci sono state, ma non sono state sfruttate. Una gara in cui alla fine i rimpianti hanno prevalso sulle buone sensazioni. L'annata 2024/25 sarà ricordata così, al.