La spesa per la difesa è questione di vita o di morte. Così Meloni può sterzare l’Italia

L’Europa ha il 7% della popolazione mondiale, produce circa il 20% del Pil, gode del 50% dello stato sociale del mondo e ha unadiminima, resa tanto più insignificante dalla mancanza di una industria militare coordinata, efficiente e tarata sulle vere esigenze. Questi in sintesi i dati forniti da Janan Ganesh sul Financial Times.È come se ci fosse un villaggio di cento abitanti. Su una collina c’è una famiglia di quattro nonni, due genitori e un figlio. Grazie ai trattori producono il 20% del fatturato locale. Per difendersi hanno due vecchi fucili arrugginiti però nella dispensa c’è la metà dei formaggi, dei salami, della pasta, di tutto il paese. Quanto tempo ci vorrà prima che qualcuno del villaggio arrivi con i mitragliatori, stermini la famiglia e si rubi tutto? Laper laesistenziale, dio di, per l’Europa.