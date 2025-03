Iltempo.it - La sinistra s'impantana nella lotta alle ostriche. Ma fu lei a detassare il tartufo

Mentre si azzuffano tra loro sul riarmo dell'Europa, i partiti dell'ex campo largo provano a "colpire" Francesco Lollobrigida, reo di aver sostenuto la proposta di Fratelli d'Italia dileabbassando l'Iva dal 22 al 10%. Peccato che, come ha fatto notare proprio il ministro dell'Agricoltura, la stessa proposta l'avevano fatta loro negli anni passati. Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva avevano chiesto di non considerare più un bene di lusso il prelibato mollusco bivalbe. Non solo, avevano chiesto, e ottenuto, di abbassare le tasse pure sul. Ecco perché Lollobrigida l'altro giorno non riusciva a credere ai suoi occhi quando ha visto il post del partito di Matteo Renzi che lo ritraeva nei panni di Maria Antonietta, con tanto di parrucca in testa e una rielaborazione del famoso scambio di battute: «Maestà, il popolo ha fame!», «Dategli».