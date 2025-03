Tvplay.it - La Serie A incontra la NHL a New York: da Materazzi a Pirlo, parate di stelle e incrocio tra grandi realtà

Leggi su Tvplay.it

LaA prosegue il percorso di crescita e lavora per migliorare il prodotto e far crescere il movimento anche all’estero. Negli ultimi mesi laA sta lavorando intensamente per far crescere il proprio prodotto e vederlo migliorare anche fuori dal continente europeo. Nelle ultime ore è arrivato l’ennesimo gesto che conferma le intenzioni della federazione e l’unione tra lo sport italiano e quello americano.Lala NHL a New: dadi– LegaA – TvPlayIl calcio italiano e quello dell’Hockey statunitense si sono incrociati in una serata in tutti i suoi esponenti: in primo luogo il presidente dellaA Ezio Simonelli hato il Commissario della NHL Gary Bettman, poi sono intervenuti anche due leggende del nostro campionato del calibro di Marcoed Andrea