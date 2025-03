Quotidiano.net - La scure di Musk si abbatte anche sugli italiani. Una mail ai dipendenti della basi Usa

Roma, 6 marzo 2025 – Il Dipartimento per l'efficienza del governo degli Stati Uniti (Doge) guidato da Elonsi fa sentirein Italia. Una ein cui si chiede aidi spiegare cosa hanno fatto nel corso dell'ultima settimana è arrivataaicivilibase di Aviano, in Friuli-Venezia Giulia. Occorre ricordare cheè stato messo a capo del Dipartimento per l’efficienza da Trump con l’obiettivo di razionalizzare i costipubblica amministrazione americana,attraverso licenziamenti massicci. epaselect epa11911595 US entrepreneur and US special government employee Elonwith a chainsaw given to him by Argentine President Javier Milei at the Conservative Political Action Conference (CPAC) 2025 at National Harbor, Maryland, USA, 20 February 2025.