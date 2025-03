Quotidiano.net - La scure dei licenziamenti di Musk si abbatte anche sull’Italia

Roma, 6 marzo 2025 – Il Dipartimento per l'efficienza del governo degli Stati Uniti (Doge) guidato da Elonsi fa sentirein Italia. Una email in cui si chiede ai dipendenti di spiegare cosa hanno fatto nel corso dell'ultima settimana è arrivataai dipendenti civili italiani della base di Aviano, in Friuli-Venezia Giulia. Occorre ricordare cheè stato messo a capo del Dipartimento per l’efficienza da Trump con l’obiettivo di razionalizzare i costi della pubblica amministrazione americana,attraversomassicci. epaselect epa11911595 US entrepreneur and US special government employee Elonwith a chainsaw given to him by Argentine President Javier Milei at the Conservative Political Action Conference (CPAC) 2025 at National Harbor, Maryland, USA, 20 February 2025.