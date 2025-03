Ilrestodelcarlino.it - La scomparsa di Daniela. Scarcerato lo ‘sceriffo’: "Per me è ancora viva"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Valentina ReggianiMODENA"? Io le ho solo fatto del bene. Spero sia, ha solo 31 anni. Secondo me è, magari è andata da qualche parte. Ho pensato a lei in questi mesi: l’ho sempre aiutata, ho fatto tutto in buona fede, ma alla fine sono finito in carcere". Ha raggiunto avanzando lentamente il cancello al di là del quale ha riconquistato la sua libertà, ieri, il 67enne Domenico Lanza, noto come ‘lo sceriffo’, tanto che, in testa, anche ieri indossava l’inseparabile cappello. Parliamo dell’uomo di Polinago, nell’Appennino modenese unico indagato per il sequestro diRuggi, 31 anni,in circostanze misteriose da Vitriola di Montefiorino lo scorso settembre. L’indagato era in realtà finito in carcere dopo che, nella sua abitazione, tre mesi fa, i carabinieri avevano rinvenuto un piccolo arsenale.