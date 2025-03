Linkiesta.it - La scellerata e immatura inadeguatezza italiana di fronte al nuovo ordine mondiale

A sintonizzarsi con l’urgenza di contrastare il disegno egemonico del boss della Casa Bianca in Italia almeno per adesso è una minoranza del Parlamento. È veramente una situazione inedita e per molti aspetti, compreso quello che attiene a una dimensione morale, incresciosa. La nuova realtà è quella di un’Europa che sta comprendendo che dopo il tradimento di Donald Trump deve fare da sola. Questa “Normandia al contrario”, cioè la fuga americana dall’Europa con il vergognoso sacrificio dell’Ucraina, impone agli europei di rispondere con strumenti nuovi: di qui il piano prospettato da Ursula von der Leyen da ottocento miliardi per il riarmo visto come fondamentale strumento innanzitutto di deterrenza contro l’imperialismo russo. Sulla sostanza politica della risposta europea, al di là delle tecnicalità del piano, sono d’accordo Fratelli d’Italia, Forza Italia, Azione e un piccolissimo gruppo di parlamentari del Partito democratico.