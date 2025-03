Liberoquotidiano.it - "La Russia non rinuncerà mai a ciò che suo": Putin alza il tiro. E Lavrov minaccia l'Europa: "Nato in guerra"

La"non ha intenzione di fare concessioni nell'ambito dell'operazione militare speciale" in Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir, come riporta l'agenzia Tass. Il leader del Cremlino ha sottolineato che Mosca "ha bisogno di una versione della pace che la soddisfi e che garantisca la sua sicurezza in una prospettiva storica". Poi il presidente russo ha scodellato una frase che suona come un avvertimento inquietante per Zelensky: "Lanon ha bisogno di niente che sia di altri, ma nona quello che è suo". Intanto l'inviato di Donald Trump per l'Ucraina, Keith Kellogg, è intervenuto a un evento del Council on Foreign Relations a Washington, affrontando la decisione del presidente di sospendere gli aiuti militari e la condivisione di intelligence con Kiev.