La Russia delle favole

Sembra che le previsioni economiche per lanon siano buone. Il Pil nel 2024 (+ 4,1%) è stato alimentato dall’economia di guerra, ma per il 2025 il Fmi prevede una crescita modesta, dell’1,3%.Orlando Rizzovia emailGentile lettore, se anche così fosse, non sarebbe modesta. L’Italia quest’anno crescerà dello 0,5% e la Germania sarà intorno allo zero dopo due anni di recessione. Ma quelle che lei cita non sono previsioni: sono wishful thinking. Da tre anni le stime occidentali sullasi coprono di ridicolo. Enrica Letta, basandosi su assicurazioni di rispettati economisti, il 5 marzo 2022 disse che, grazie alle sanzioni, “laandrà in default tra pochi giorni”. E ricordo anche Draghi: nel settembre 2022, parlando all’Onu, disse che “le sanzioni hanno un effetto dirompente” e “l’Fmi prevede una contrazione del Pil russo intorno al 10% nei prossimi due anni”.