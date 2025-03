Sport.quotidiano.net - La Robur fa i conti con le assenze. Di Paola da sostituire, rebus difesa

Prima o poi quell’ammonizione doveva arrivare: Gabriele Dise l’è presa domenica scorsa a San Giovanni Valdarno. Il difensore già diffidato, salterà quindi la gara casalinga con il Terranuova Traiana, in programma sabato 15 alle 14,30. Un’assenza pesantissima per mister Magrini, considerando anche il momento e le. Il numero 23 è infatti l’unico terzino sinistro rimasto a disposizione dopo il brutto infortunio capitato a Ricchi che ha terminato anticipatamente la stagione. Senza di lui il tecnico bianconero è costretto ad adattare al ruolo uno dei suoi ragazzi. Il candidato numero uno Andrea Morosi: anche lui però, non è al top della condizione: saltata la trasferta del Fedini per una grossa contrattura, ieri alla ripresa degli allenamenti (la squadra ha potuto usufruire di un giorno in più di riposo) ha sostenuto un programma personalizzato, la speranza è che riesca a recuperare: in questo senso il posticipo della partita del Franchi, per la concomitanza con la Strade Bianche è stato una manna dal cielo.