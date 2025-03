Lanazione.it - La rigenerazione urbana a Coltano. Villa Medicea e scuola: “Progetto da 6 milioni”

Pisa, 6 marzo 2025 – Recuperare l’exe ladi, borgo rurale di Pisa, nell’ambito di un più complesso processo didi tutta la zona. E’ l’obiettivo del Comune che partecipa al bando della Presidenza del Consiglio dei ministri “Piani di sviluppo in aree dismesse o in disuso”, finalizzato a sostenere uno o più interventi su beni pubblici di proprietà comunale mirati allae riqualificazione di immobili, anche attraverso l’eventuale l’attrazione di investimenti privati. Unda 6di euro per il quale l’amministrazione è pronta a mettere sul piano il 10% del valore complessivo. Nello specifico l’ex“Armando Diaz“ sarà recuperata per trasformarla in un ostello di lusso da circa 20 posti letto destinato alla ricettività di cicloturisti e di quel segmento del turismo a vocazione naturalistica.